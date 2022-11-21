Подмосковье 21 ноября 2022, 18:59 Крупный складской комплекс достроили в деревне Талицы Пушкинского округа

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В деревне Талицы в городском округе Пушкино завершили строительство складского помещения индустриального парка «Холмогоры». Комплексу выдали заключение о соответствии, сообщили в Главном управлении стройнадзора Подмосковья.

Площадь складского комплекса составляет свыше 88 тысяч квадратных метров, рассказал министр правительства Московской области по госнадзору в строительстве Артур Гарибян.

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«Строительство склада велось в течение двух лет и завершено с опережением графика», — уточнил Гарибян.

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В новом складском помещении будут хранить и обрабатывать товары общего назначения.

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