Крупный сброс отходов предотвратили в Подмосковье
21 августа в Подмосковье прошел очередной рейд «Чистая контейнерная площадка». Проводить выезды поручил губернатор региона Андрей Воробьев. В ходе такого рейда 21 августа удалось предотвратить крупный сброс мусора.
«В ходе оперативных действий сотрудниками административно технического надзора во взаимодействии с активистами и органами внутренних дел предотвращен несанкционированный сброс на площадки для бытовых отходов более 1,3 тысячи кубометров строительных и крупногабаритных отходов, спила и прочее. Этот объем эквивалентен 162 восьмикубовым мусоровозам», — пояснил Евгений Хромушин.
Он добавил, что во время рейдов инспекторы привлекли к ответственности 352 физических лица и выписали штрафов почти на 700 тысяч рублей.
Рейды проводят во всех округах Подмосковья. На них выезжают инспекторы Госадмтехнадзора Московской области вместе с общественниками и полицией. Они отслеживают и предотвращают сбросы строительных и крупногабаритных отходов на придомовые контейнерные площадки для бытовых отходов.
С начала июля в Подмосковье прошло более 1,2 тысячи выездов. Важной составляющей этой работы является выявление труднодоступных мест для подъезда спецтехники к контейнерным площадкам для сбора коммунальных отходов у населения.