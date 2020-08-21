Крупный сброс отходов предотвратили в Подмосковье

В Подмосковье регулярно проводят рейды «Чистая контейнерная площадка». Благодаря очередному выезду удалось предотвратить несанкционированный сброс более 1,3 тысячи кубометров отходов. Об этом рассказал Евгений Хромушин, заместитель председателя правительства Московской области.

21 августа в Подмосковье прошел очередной рейд «Чистая контейнерная площадка». Проводить выезды поручил губернатор региона Андрей Воробьев. В ходе такого рейда 21 августа удалось предотвратить крупный сброс мусора.

«В ходе оперативных действий сотрудниками административно технического надзора во взаимодействии с активистами и органами внутренних дел предотвращен несанкционированный сброс на площадки для бытовых отходов более 1,3 тысячи кубометров строительных и крупногабаритных отходов, спила и прочее. Этот объем эквивалентен 162 восьмикубовым мусоровозам», — пояснил Евгений Хромушин.

Он добавил, что во время рейдов инспекторы привлекли к ответственности 352 физических лица и выписали штрафов почти на 700 тысяч рублей.

Рейды проводят во всех округах Подмосковья. На них выезжают инспекторы Госадмтехнадзора Московской области вместе с общественниками и полицией. Они отслеживают и предотвращают сбросы строительных и крупногабаритных отходов на придомовые контейнерные площадки для бытовых отходов.

С начала июля в Подмосковье прошло более 1,2 тысячи выездов. Важной составляющей этой работы является выявление труднодоступных мест для подъезда спецтехники к контейнерным площадкам для сбора коммунальных отходов у населения.