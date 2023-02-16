Подмосковье 16 февраля 2023, 20:11 Крупный производитель химико-лабораторной посуды из Клина присоединился к нацпроекту по оптимизации труда

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Клинский производитель химико-лабораторной посуды, приборов и аппаратов из стекла «Химлаборприбор» присоединился к президентскому проекту «Производительность труда». Проект рассчитан на три года, рассказали в пресс-службе Мининвестиций Подмосковья.

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Благодаря участию в проекте по оптимизации труда планируется увеличивать производительность на предприятии каждый год не менее чем на 5% по сравнению с предыдущим годом до конца 2024 года.

Всего в в нацпроекте «Производительность труда» участвует 165 предприятий Подмосковья, суммарно на них работают порядка 40 тысяч человек. К 2024 году планируется привлечь в президентский проект более 300 подмосковных компаний.

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