Крупный проект по импортозамещению пестицидов запустят в Подмосковье

В Подмосковье начинает свою работу крупный проект по импортозамещению. Речь идет о веществах для гербицидов и пестицидов, которые ранее поставлялись из других стран. Новый производственный корпус появится в городском округе Щелково.

«Это обеспечит нашу независимость в данном сегменте от иностранных поставок. Объем инвестиций в новое производство составит четыре миллиарда рублей. Новый производственный корпус начнет работу в конце 2024 года, объем выпускаемой продукции будет достигать 20 тысяч тонн в год», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Как добавил Филимонов, на текущий момент АО «Щелково Агрохим» уже закончило создание проекта и приступило к строительным работам. Корпус по производству пестицидов займет больше пяти тысяч квадратных метров. Там будут производиться в том числе протравители семян и инсектициды.

Правительство Подмосковья уже сообщило, что готово предоставить компании некоторые льготы. Например, на четыре года будет снижена ставка налога на прибыль и полностью отменен налог на имущество. Ожидается, что на новом производстве появятся до пятисот вакансий.

Компания выпускает более 150 наименований продукции, в том числе гербициды, фунгициды, инсектициды, протравители семян, микробиологические препараты, аминокислотные биостимуляторы, микроудобрения для листовых подкормок, регуляторы роста растений и другие.