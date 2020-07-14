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    14 июля 2020, 23:04

    Крупный пожар разгорелся на складе в подмосковном Долгопрудном. Видео

    Алла Морген , Арина Гудилова , Екатерина Земская

    В Долгопрудном загорелся обувной склад. Площадь пожара составила 6,5 тысяч «квадратов». Об этом «360» сообщили в экстренных службах.

    Склад находится в микрорайоне Хлебниково, на улице Новая. Рядом вплотную находится административное здание. На месте работают девять пожарных автоцистерн и 27 сотрудников. По предварительной информации, никто не пострадал.

    Возгоранию присвоен второй ранг. Отмечается, что огонь охватил всю площадь здания. Произошло обрушение кровли.

    В беседе с «360» очевидец рассказал, на втором этаже складского комплекса находятся офисные помещения.

    «Огромный пожар, шириной в километр. Видимо попала молния или произошло замыкание. Появился дымок, а потом вспыхнуло», — объяснил он.

    Он отметил, что живет в ста метрах от произошедшего.

    «Видно огромные столбы дыма. Там на территории стоят машины, если их зацепят, то они взорвутся», — объяснил он.