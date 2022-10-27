Крупный поставщик из Подмосковья перешел на юани в расчетах с Китаем | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 19:40 Крупный поставщик из Подмосковья перешел на юани в расчетах с Китаем

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Крупный поставщик широкого спектра продукции «Агрохаб „Селятино“» из Подмосковья перешел на расчеты с китайской стороной в юанях в связи с санкциями. Об этом сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

«На сегодняшний день Московская область стала для Китая обязательным элементом продовольственной безопасности — и расчет с Китаем в его национальной валюте обеспечивает стабильность наших экономических связей», — отметил Георгий Филимонов.

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АО «Агрохаб „Селятино“» — это единственный логистический центр в Центральном федеральном округе, где есть обслуживающий поезда контейнерный терминал и собственные холодильные склады, открытые для поставки ветеринарной продукции, отметили в Минсельхозпроде.

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Председатель совета директоров и совладелец АО «Славтранс-сервис» и АО «Агрохаб „Селятино“» Андрей Голландцев отметил, что толчком к развитию российской логистической инфраструктуры стал уход с рынка в связи с санкциями иностранных компаний.

«Иностранные компании были основными игроками международного логистического рынка, их уход дал нам возможность развивать сухопутные пути. У нас есть портовая инфраструктура, но для того, чтобы составить конкуренцию крупнейшим международным игрокам, нужно развивать ее десятилетия. Развитие сухопутных коридоров мы можем начать уже сегодня», — сказал Андрей Голландцев.

Руководство «Агрохаба» тесно сотрудничает с правительством Подмосковья, получает экспертную поддержку и субсидии. В ближайших планах компании — увеличить мощности в два раза.

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