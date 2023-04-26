Подмосковье 26 апреля 2023, 09:31 Крупный логистический центр построят в Подольске к 2024 году Главгосстройнадзор МО

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Новый логистический центр построят в деревне Бережки под Подольском. Работы планируют завершить во втором квартале 2024 года.

Стройплощадку проверили сотрудники Главгосстройнадзора. Объект готов на 65% - рабочие уже обустроили фундамент, а также несущие и ограждающие конструкции здания. Инспекторы дали им рекомендации по соблюдению мер безопасности поддержанию площадки в соответствующем состоянии.

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Площадь здания превысит 20 тысяч квадратных метров. Оно будет разделено на несколько функциональных зон. В них обустроят административные, бытовые, складские и другие помещения.

На складе будут хранить, укомплектовывать и отправлять продовольственные и непродовольственные товары.

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