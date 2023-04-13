Подмосковье 13 апреля 2023, 14:14 Мособлдума подвела итоги противопожарной работы в 2022 году

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С начала пожароопасного сезона в 2022 году в Подмосковье произошло 341 возгорание в лесах. При этом ни одно из них не было крупным. Итоги противопожарной работы прошлого года подвели в Мособлдуме.

Начальник департамента лесного хозяйства по ЦФО Дмитрий Капиталинин рассказал, что всего в округе зафиксировали 742 пожара на площади 37,8 тысячи гектаров. Из них в Подмосковье выявили 341. При этом 32 произошло на землях обороны и безопасности и 34 — на особо охраняемых природных территориях.

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«Доля ликвидированных пожаров в первые сутки в целом по округу составляет 96,3% от всего количества пожаров, возникших на территории Центрального федерального округа. В восьми субъектах округа, в том числе в Московской области, — 100%», — сказал он.

Всего на территории ЦФО произошло девять крупных пожаров, все они были зафиксированы за пределами Московской области.

Главные причины возникновения лесных пожаров — несоблюдение правил безопасности, грозы и переход огня с других территорий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.

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