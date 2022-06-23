Налог на имущество сняли с крупных инвесторов строительных проектов Подмосковья в 2022 году

Подмосковный парламент принял закон о продлении срока налоговой льготы для инвесторов, вложивших в строительство не менее 50 миллионов рублей. Они будут освобождены от налога на имущество в 2022 году.

Льготой смогут воспользоваться около 56 организаций области. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, такая мера поможет улучшить качество проектов и повысить инвестиционную привлекательность Подмосковья.

«Увеличение срока действия налоговой льготы на имущество с 4 до 5 лет, а также распространение её на объекты, созданные с начала 2018 года, позволит использовать эту поддержку подмосковным инвесторам, у которых в текущем году истёк срок её действия», — сказал Брынцалов.

Также для инвесторов, вложивших в новое строительство более 50 миллионов рублей, снизили ставку налога на прибыль на 4,5% до 2023 года.