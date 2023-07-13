Подмосковье 13 июля 2023, 15:05 Крупные предприятия с иностранным капиталом в Балашихе нарастили объемы производства пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Пять крупных предприятий с иностранным капиталом продолжили работать в Балашихе после введения санкций. Многие из них за год нарастили объемы производства.

Предприятия с иностранным капиталом «Роквул», фабрика «Палитра», «Линде Газ Рус», «Акзо Нобель Декор», «Парламент Продакшн» продолжают работать в Балашихе.

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«Важно отметить, что ни одна компания не сократила штат сотрудников, несмотря на возникшие сложности с логистикой и уменьшением экспорта товаров. Пройдя адаптацию в новых реалиях, у многим удалось нарастить объём производства» — рассказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Например, компания «Парламент Продакшн» в 2022 году выпустила новые продукты в рамках программы импортозамещения и заняла нишу ушедших с российского рынка международных производителей напитков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в этом году запустят 50 проектов импортозамещения.

«Три года подряд Подмосковье стабильно поднимается на одну ступень выше в рейтинге эффективности реализации промышленной политики. <…> Мы ценим дружбу с иностранными коллегами», — отметил губернатор.

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