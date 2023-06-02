Подмосковье 02 июня 2023, 16:03 Крупные предприятия Балашихи запустили 4 новых производства в рамках импортозамещения

Читать 360tv в

Крупные предприятия Балашихи подключились к программе импортозамещения. В округе запустили четыре новых производства.

Новые импортозамещающие производства открыли авиационная корпорация «Рубин», «Парламент Продакшн», научно-исследовательский инженерный институт, фармацевтическая компания «Ретиноиды». Общий объем инвестиций по этим проектам составляет более 1,6 миллиарда рублей.

Реклама

«Большая работа проведена и по поддержке малого и среднего предпринимательства. В Балашихе сегодня работает более 27 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и почти 35 тысяч самозанятых», — рассказал глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

Промышленность Московской области выросла на 3,7%, а собственные доходы консолидированного бюджета региона — на 12,2% с начала года, в том числе за счет программам импортозамещения. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину.

«За прошлый год мы запустили 21 предприятие, план на этот год — 50 предприятий. Всего у нас 151 проект импортозамещения на 15,7 тысяч рабочих мест», — рассказал Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».