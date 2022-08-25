Крупные ЛЭП реконструируют в Подмосковье для строительства скоростных дорог

Энергетики начали готовить линии электропередачи под строительство автодорог Московского скоростного диаметра и Мытищинской хорды. В рамках этого задания «Россети» реконструируют четыре магистральные ЛЭП.

Для соблюдения необходимого расстояния между проводами и дорожным полотном энергетики смонтируют 47 новых опор на ЛЭП, связывающих подстанции «Каскадная», «Чагино», «Ногинск», «Белый Раст», «Трубино» и «Бескудниково».

На участках переходов через автотрассы будут заменены гирлянды изоляторов, провода и громоотводы, установлены дополнительные дорожные знаки и подсветка. Крепление проводов будет выполнено таким образом, чтобы защитить оборудование от механических повреждений в условиях постоянной вибрации грунта.

Мытищинская хорда пройдет от Дмитровского до Ярославского шоссе, выполняя роль дублера одного из самых загруженных участков МКАД. Новый северный участок Московского скоростного диаметра от улицы Лухмановская до границ с Подмосковьем напрямую соединит Зенинское и Косинское шоссе, улучшит транспортную доступность района Некрасовка.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, реконструкция ЛЭП позволит обеспечить безопасный проезд транспорта и надежную работу энерготранзитов в Москве и Подмосковье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и глава «Россетей» обсудили развитие электросетей Подмосковья. Они встретились на ПМЭФ-22.