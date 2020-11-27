Крупное российско-немецкое производство газобетона запустят в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде будут производить газобетон. Российско-немецкая компания «КСМК» уже зарегистрировала юридическое лицо и открыла в городе технический офис.

Завод построят в муниципальном индустриальном парке «М8». Правительство привлекло инвестора в Мюнхене в прошлом году.

Источник фото: телеканал «360»

«Инвестиции в проект составят два миллиарда рублей, на новом производстве планируется создать 140 рабочих мест для жителей Московской области. В муниципальном индустриальном парке инвестор планирует получить земельный участок в аренду по льготной ставке без проведения торгов», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Сейчас компания «КСМК» проходит необходимые процедуры, чтобы получить эту меру поддержки. Согласно планам, производство начнет работать уже через два года.

Муниципальные индустриальные парки в регионе пользуются популярностью у инвесторов. В Московской области создали 12 таких территорий, на которых работают 33 компании.