Подмосковье 15 июня 2023, 11:32 Крупное кондитерское производство запустят в Лыткарине Белорусская компания «Юнивест» начнет выпускать сладости в Лыткарине

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Белорусская компания «Юнивест» начнет выпускать сладости в Московской области под своей маркой. Крупное кондитерское производство появится в Лыткарине. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и коммерческий директор компании Вячеслав Ходоренко на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве транспортно-логистического комплекса и производства продуктов питания.

«Сегодня мы подписали соглашение, которое позволит привлечь более двух миллиардов рублей инвестиций и создать не менее 350 рабочих мест. Проект связан с дистрибуцией и производством кондитерских изделий, поэтому будут востребованы инженеры, кондитеры, логисты, упаковщики, фасовщики, механики, электрики. „Юнивест“ планирует выпускать в Лыткарино то, что так любит наша ребятня, да и взрослые тоже: карамель, конфеты и шоколадную продукцию», — рассказал Андрей Воробьев.

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Он подчеркнул, что инвесторы предпочитают готовые удобные площадки, поэтому в Московской области так стараются развивать и наполнять все 67 индустриальных парков. Парк «Лыткарино» уже привлек нескольких крупных инвесторов — в частности, с 2017 года там работает единственный в стране экологический дата-центр с самыми инновационными технологиями.

Производственно-дистрибьютерская компания «Юнивест» реализует в России продукцию белорусских кондитерских фабрик: шоколад, конфеты, ирис, вафли, печенье, пряники, мармелад, пастилу, картофельные чипсы и попкорн. Торговые марки «Рошель». «Спартак», «Бон Дорне», «Сладкая формула», Impresso и другие давно полюбились россиянам. С 2020 года «Юнивест» выпускает линейку собственных конфет.

Теперь компания предложит всем белорусским предприятиям услуги логистического комплекса и дистрибуции на самых выгодных условиях. Кроме того, договор подразумевает развитие розничной сети магазинов «Белорусский Кирмаш» и линеек ее торговых марок, а также продвижение продукции в федеральных сетях и усиление дистрибуции в регионе.

У «Юнивеста» два складских комплекса — в Москве и на МКАД, — и товарооборот увеличивается каждый год в два раза. В компании отмечается активный рост продаж.

«Мы приняли решение о строительстве складского комплекса и производства кондитерских изделий, будем в большем объеме выпускать собственные кондитерские изделия. Распространяться наша продукция будет во все регионы России, во все федеральные сети», — сообщил коммерческий директор ООО «Юнивест» Вячеслав Ходоренко.

Производство планируется начать в 2025-2026 годах, а достроить комплекс — в 2024-2025-м.

Ходоренко пояснил, что правительство Московской области предоставило земельный участок в пять гектаров и компания приобрела его в ходе торгов на правах аренды. Ходоренко добавил, что в Московской области довольно много мер поддержки бизнеса и компания намерена ими воспользоваться.