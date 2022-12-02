Подмосковье 02 декабря 2022, 22:25 Крупное колбасное производство в Лосино-Петровском воспользовалось мерами поддержки для бизнеса

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Колбасное производство ООО «Царицыно Эталон» в Лосино-Петровском воспользовалось мерой поддержки малого и среднего бизнеса. Предприятие подписало соглашение и вступило в национальный проект «Производительность труда».

В рамках реализации проекта уже удалось увеличить производительность более чем на 5%, а руководители отделов повысили свою квалификацию. Планы на будущее у предприятия амбициозные.

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«Развитие предприятия в более, наверное, расширенном ассортименте выпуска готовой продукции. Расширить сетку по реализации, по сетям. Работаем над этим», — сказала директор ООО «Царицыно Эталон» Инна Романюк.

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В прошлом году на производстве было заменено оборудование, обновлен специализированный автопарк, появились новые сушильные камеры, климокамеры. Были закуплены новые инъекторы для варено-копченых изделий. На данный момент проблем с импортозамещающим оборудованием предприятие не испытывает.

В 2022 году предприятие участвовало во всероссийском конкурсе «Знак качества». Из пяти тысяч представленных видов продукции колбаса «Императорская» Лосино-Петровского производства завоевала «Мясной Оскар» и диплом «За высокое качество».

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