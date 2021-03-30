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    30 марта 2021, 17:16

    Свыше 40 коллективов стали участниками крупного фестиваля танца в Волоколамске

    Анастасия Аброськина, Анастасия Соловьева

    В Волоколамске провели VI Альтернативный фестиваль танца Dance Day. Участие приняли более 40 коллективов из области, столицы и Твери.

    Фестиваль прошел во Дворце спорта «Лама». Для безопасности программу разделили на разные части, чтобы минимизировать скопления.

    «Было три отделения: для начинающих коллективов, юниоров и взрослых. Участники показали около ста номеров», — отметила Виктория Короткова, хореограф и участница проекта «Танцы на ТНТ».

    В Волоколамске фестиваль проводят с 2016 года. За этот период он стал уже всероссийским и объединил на площадке танцоров разных уровней, рассказала организатор Мария Маширова.

    Атмосфера соревнований позволяет танцору раскрыть уровень своего мастерства, а также это возможность перенять опыт

    Мария Маширова.
    Свыше 40 коллективов стали участниками крупного фестиваля танца в Волоколамске | Изображение 1Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Волоколамск

    Номера коллективов оценило жюри, в которое вошли эксперты и профессионалы в области танцев. Все победители получили заслуженные награды.