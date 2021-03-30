Свыше 40 коллективов стали участниками крупного фестиваля танца в Волоколамске

В Волоколамске провели VI Альтернативный фестиваль танца Dance Day. Участие приняли более 40 коллективов из области, столицы и Твери.

Фестиваль прошел во Дворце спорта «Лама». Для безопасности программу разделили на разные части, чтобы минимизировать скопления.

«Было три отделения: для начинающих коллективов, юниоров и взрослых. Участники показали около ста номеров», — отметила Виктория Короткова, хореограф и участница проекта «Танцы на ТНТ».

В Волоколамске фестиваль проводят с 2016 года. За этот период он стал уже всероссийским и объединил на площадке танцоров разных уровней, рассказала организатор Мария Маширова.

Атмосфера соревнований позволяет танцору раскрыть уровень своего мастерства, а также это возможность перенять опыт Мария Маширова.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Волоколамск

Номера коллективов оценило жюри, в которое вошли эксперты и профессионалы в области танцев. Все победители получили заслуженные награды.