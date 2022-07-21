Крупнейшую поликлинику Химок откроют после капремонта в декабре

Капитальный ремонт химкинской поликлиники № 2 завершили более чем на 60%. Глава городского округа Дмитрий Волошин проверил ход работ вместе с главврачом химкинской областной больницы Владиславом Мирзоновым.

«Капитальный ремонт крупнейшей поликлиники в Химках идет по плану, все работы — в графике. Уже в декабре этого года откроем обновленную поликлинику № 2 на улице Лавочкина. Она построена еще в 70-х, поэтому само здание, коммуникации, интерьеры — все требовало больших перемен. Капитальные работы коснутся фундамента, фасада, кровли, внутренних помещений — буквально всего», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Поликлиника № 2 является самой загруженной в Химках. К ней прикреплены 46 тысяч жителей, а пропускная способность составляет 500 пациентов в смену.

Источник фото: телеканал «360»

В левом крыле здания завершили первый этап работ и уже частично готовы отделочные работы. Вторым этапом обновят правое крыло здания.

Источник фото: телеканал «360»

«Мне хочется поблагодарить Дмитрия Владимировича Волошина за пристальное внимание к капитальному ремонту столь важного объекта для всех жителей городского округа. Своевременное открытие очень важно. Мы еженедельно мониторируем ход работ. Все идет в плановом ритме», — отметил главврач и депутат Совета депутатов Химок Владислав Мирзонов.

Источник фото: телеканал «360»

После завершения капитального ремонта в поликлинике откроют консультативно-диагностический центр, где будут сосредоточены узкопрофильные специалисты и современное высокотехнологичное оборудование, включая новый КТ-аппарат, который установили в прошлом году.

Также начнет работу Центр амбулаторной онкологической помощи, где будут проходить лечение около трех тысяч жителей из разных микрорайонов Химок. Также для пациентов оборудуют комфортную зону ожидания и буфет.

Источник фото: телеканал «360»

Капитальный ремонт крупнейшей поликлиники Химок проводят в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».

Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал, что подмосковные больницы получили 800 единиц оборудования с начала года.