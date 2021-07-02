Крупнейшую подстанцию отремонтируют в Подольске, чтобы улучшить качество подачи электричества в дома

Компания «Россети Московский регион» отремонтирует крупнейшую подстанцию южного Подмосковья «Гулево». Благодаря модернизации улучшится качество электроснабжения для 25 тысяч жителей Подольска. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики региона.

Инвестиции в текущий этап реконструкции — 300 миллионов рублей.

Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин рассказал, что ведомство вместе с электросетевыми компаниями каждый год реализует инвестиционные и ремонтные программы. Работы проводят для того, чтобы повысить качество и надежность электроснабжения жителей. Также энергетики работают над сокращением времени реагирования при устранении аварий на электросетях.

Модернизация подстанции Подольска улучшит качество подачи электричества более 25 тысяч местных жителей. Также ремонт повысит надежность электроснабжения социально значимых объектов, в числе которых машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», подольский кабельный завод — АО «НП «Подольсккабель», опытный завод ФГУП «НИИ НПО Луч».

Специалисты уже заменили два автотрансформатора на новые. Благодаря этому мощность питающего центра выросла с 400 до 500 МВА. Рабочие уже смонтировали элегазовые выключатели 220 кВ, ввели в эксплуатацию новое электрооборудование в закрытом распределительном устройстве 10 кВ.

Сейчас завершается строительство нового комплектного распределительного устройства 6 кВ, которое придет на смену старому, работавшему больше 50 лет. А вместо масляных устанавливают более надежные и экологичные вакуумные выключатели.

Большая часть оборудования сделана в России и характеризуется высокой степенью надежности, компактностью и более длительным межремонтным интервалом.