Крупнейшую новогоднюю площадку Подмосковья открыли в «Патриоте». Там огромный каток и 5 км гирлянд

Крупнейший зимний культурно-досуговый комплекс с ярмаркой и катком заработал в парке «Патриот» в Подмосковье. Открыли его министр обороны России Сергей Шойгу и губернатор региона Андрей Воробьев.

Открытие зимней площадки проходило 26 декабря на Соборной площади главного храма Вооруженных сил России. Во время приветственного слова Шойгу отметил, что запуска комплекса ждали весь год, который выдался непростым.

«Он был непростой, были разные события — радостные и не очень. В основам он прошел под гнетом и давлением этого отвратительного слова „пандемия“. И вот год заканчивается. Чего бы хотелось пожелать на будущий год? Чтобы он, конечно, был намного легче, веселей и самое главное, здоровей», — сказал Шойгу.

После выступления министра на 30-метровой елке зажгли огни. Также на площадке оборудовали каток площадью более трех тысяч квадратных метров. Соборную площадь подсветили более 50 тысяч лампочек, а общая длина гирлянд составляет пять километров.

Если коньков нет, то их можно будет взять в пункте проката. Губернатор Подмосковья отметил великолепную инфраструктуру комплекса, где есть не только каток, но и горки с ярмарками. Еще на территории можно прокатиться на собачьей упряжке.

«Все предвосхищает Новый год, и многие здесь могут отдохнуть и сейчас, и в течение новогодних каникул. Мы постарались в каждом городе сделать такие массовые мероприятия, здесь Министерство обороны постаралось. Это уже популярное место, просто настоящий праздник, и большое количество людей пришло сегодня. Поэтому приятно, что есть такие места, настроение новогоднее», — подчеркнул Воробьев.

По словам главы региона, добраться до нового комплекса довольно легко и на автомобиле, и на общественном транспорте. Для удобства были запущены специальные шаттлы, которые доставят всех желающих на площадку, а затем с комфортом вернут домой.

На катке в честь открытия площадки состоялись показательные выступления спортсменов ЦСКА и новогодняя шоу-программа. Завершил церемонию открытия праздничный фейерверк.