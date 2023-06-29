Подмосковье 29 июня 2023, 17:02 Крупнейший в России завод по регенерации промышленных масел построят в Пушкино Главгосстройнадзор МО

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В промышленной зоне Рахманово в Пушкино продолжается строительство самого крупного в России завода по регенерации масел. Работы собираются завершить к концу этого года, сообщили в Главстройнадзоре Подмосковья.

Объект возводят с января 2020 года. Сейчас специалисты устанавливают внутренние инженерные системы.

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Площадь завода составит более 6,5 тысячи квадратных метров. Рабочим предстоит установить три резервуара для регенерации масла по пять тысяч кубометров каждый, а также четыре резервуара для запаса противопожарной и производственной воды.

Застройщиком выступила компания «Делфин Груп».

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