Подмосковье 20 декабря 2022, 22:33 Крупнейший в России долгострой ЖК «Новокосино-2» ввели в эксплуатацию Министерство жилищной политики Московской области

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Корпус № 16 в ЖК «Новокосино-2» в городском округе Реутов разрешили ввести в эксплуатацию. Документы выдало Министерство жилищной политики Московской области, сообщила глава ведомства Инна Федотова.

После ввода в эксплуатацию ключи от долгожданных квартир смогут получить 1377 дольщиков. ЖК «Новокосино-2» является самым крупным в России долгостроем. В отношении него Наблюдательный совет Фонда развития территорий когда-либо принимал решение о восстановлении прав дольщиков.

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Пострадавшими от действий бывшего застройщика ООО «ЭкспертСтрой» признали более 1000 человек. Строительство финансировали из средств федерального бюджета. Завершил стройку Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья.

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Ранее в ЖК «Новокосино-2» завершили строительство 17-го корпуса. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии. Как отметил министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян, объект готов к введению в эксплуатацию.

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