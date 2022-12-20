20 декабря 2022, 22:33
Крупнейший в России долгострой ЖК «Новокосино-2» ввели в эксплуатацию
Корпус № 16 в ЖК «Новокосино-2» в городском округе Реутов разрешили ввести в эксплуатацию. Документы выдало Министерство жилищной политики Московской области, сообщила глава ведомства Инна Федотова.
После ввода в эксплуатацию ключи от долгожданных квартир смогут получить 1377 дольщиков. ЖК «Новокосино-2» является самым крупным в России долгостроем. В отношении него Наблюдательный совет Фонда развития территорий когда-либо принимал решение о восстановлении прав дольщиков.
Реклама
Пострадавшими от действий бывшего застройщика ООО «ЭкспертСтрой» признали более 1000 человек. Строительство финансировали из средств федерального бюджета. Завершил стройку Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья.
Реклама
Ранее в ЖК «Новокосино-2» завершили строительство 17-го корпуса. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии. Как отметил министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян, объект готов к введению в эксплуатацию.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
Реутов
Реклама
Реклама