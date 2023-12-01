Подмосковье 01 декабря 2023, 13:24 Крупнейший в Подмосковье производитель прицепов «Тонар» построил девятый цех Главгосстройнадзор МО

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Строительство девятого цеха металлических изделий завода «Тонар» завершилось в деревне Губино. Компания является крупнейшим производителем прицепов в Подмосковье.

Ежедневно в новом здании будут изготавливать до 50 импортозамещающих комплектующих тормозных суппортов. Завод «Тонар» занял 24-е место в топ-50 глобального рейтинга оригинальных производителей оборудования в 2023 году.

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