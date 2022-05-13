Крупнейший в Подмосковье образовательный центр появится в Одинцове

Новый образовательный центр появится в Одинцове. Он станет самым крупным на территории Подмосковья. Учиться в школе смогут 2,2 тысячи ребят, а по соседству с ней откроется детский сад.

Сейчас строительство нового образовательного центра продолжается. После его завершения в Одинцове появится школа с мастерскими и лаборантскими классами, а также с библиотекой с IT-зоной. Образовательный центр станет крупнейшим на территории Московской области. Его площадь составит около 30 тысяч квадратных метров.

Посещать учебное заведение смогут 2200 школьников. На данным этапе на объекте проводят монолитные и каменные работы. По словам строителей, санкции на сроки сдачи не повлияли. Все импортные материалы заменили на отечественные.

По соседству с будущей школой строится детский сад. Он рассчитан на 400 мест. В трехэтажном здании разместятся игровые и спальные комнаты, залы для занятий музыкой, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты. Еще в детском саду предусмотрены помещения для занятий хореографией и творчеством. Пока готовность дошкольного учреждения составляет более 25%. Детский сад планируют сдать к декабрю 2022 года. Школа примет первых учеников уже к 1 сентября 2023 года.