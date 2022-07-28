Крупнейший в Подмосковье городок из конструктора открыли для жителей и гостей в Одинцово

Отдохнуть не хуже, чем на курорте теперь можно в городском округе Одинцово. Утром здесь можно стать участником программы «Йога на завтрак» в парке Малевича, нужно только принести с собой коврик.

«Люди приходят заниматься. Девять часов утра, воскресенье и народ уже собрался на ковриках. После урока они могут перевести то количество средств, которое для них возможно, в „Дом с маяком“. Есть такой благотворительный фонд, и мы с ним сотрудничаем», — рассказала преподаватель йоги Айенгара Лидия Макарова.

Источник фото: телеканал «360»

С детьми в можно посетить «Let’s go-рай» — самый большой музей Лего в Подмосковье. Здесь есть железная дорога, пиратские корабли и легендарный «сокол тысячелетия» из фильма «Звездные войны». Для создания выставочного пространства использовали более 600 оригинальных наборов конструктора. Здесь есть даже раритетные наборы, например, экземпляр 1963 года. В лего-городке есть даже электричество и интерактивные части экспозиции можно оживлять, нажимая на кнопки.

Отдых на природе в Одинцово тоже можно найти. Шале-отель «Таежные дачи» — это деревянные эко-дома, свежий воздух и лес за порогом.

Тем жителям и гостям Одинцово, кому ближе отдых деятельный, могут посетить креативные залы корпуса «Арт-хаус» или пойти в баню и пожарить шашлык.