Подмосковье 20 июля 2023, 12:07 Крупнейший транспортно-пересадочный узел в Подмосковье построят на станции Железнодорожная

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Две новые платформы, южный вестибюль и зал для пассажиров появятся к запуску МЦД-4 на станции Железнодорожная. Здесь строится самый большой в Подмосковье транспортно-пересадочный узел. Об этом рассказали в Минтрансе региона со ссылкой на МЖД.

Новый терминал площадью более 5,7 тысячи «квадратов» будет включать четыре пассажирские платформы — первые две из них откроют уже в сентябре, к запуску МЦД-4. Тогда же откроется первая часть конкорса для прохода, а также южный вестибюль со стороны Советской улицы. На станции будут работать 16 эскалаторов и восемь лифтов.

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Сейчас две новые платформы с навесами на всю длину уже построены. Основные конструкции южного вестибюля и первой части конкорса тоже выполнены, начались отделочные работы. На станции укладываются новые пути и стрелочные переводы.

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

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