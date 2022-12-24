Подмосковье 24 декабря 2022, 17:59 Крупнейший сельхозпроизводитель Подмосковья «ТуламашАгро» подвел итоги 2022 года Лучшим сотрудникам из Луховиц сельхозпроизводитель «ТуламашАгро» вручил награды РИА «Новости»

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Рекордные урожаи, увеличение введенных в оборот земель и реализованные инвестиционные проекты. Самый крупный сельхозпроизводитель Московской области «ТуламашАгро» подвел итоги года и наградил лучших сотрудников.

Работники получили благодарственные письма и почетные грамоты от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, Московской областной думы и главы округа Сергея Тимохина.

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Генеральный директор предприятия Александр Жоров заявил, что погода в 2022 году была капризной, но урожай оказался отличным — более 190 тысяч тонн. За три года работы этот показатель вырос в два раза.

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На полях Луховицкого городского округа сельхозпроизводитель выращивает пшеницу, рапс, ячмень, сою, горох и кукурузу.

«Две трети всех посевов на территории нашего округа делает „ТуламашАгро“. Этот год ознаменовался в том числе рекордами урожайности. Если мы возьмем именно поля компании, то это 50 центнеров на гектар. Результат сравним с южными регионами нашей страны», — заявил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Сельхозпроизводитель по итогам года может похвастаться не только рекордным урожаем, но и новой техникой. В этом году в Луховицах заработал комплекс для сушки зерна. А еще «ТуламашАгро» разработала программу по привлечению специалистов, обеспечив их жильем.

«Эта программа разрабатывается совместно с Минсельхозом. Я думаю, что будет определенный результат. Приезжие специалисты получат достойное жилье для проживания с дальнейшим переходом в собственность», — подчеркнул генеральный директор «ТуламашАгро» Александр Жоров.

К рекордам следующего года луховицкие аграрии уже готовы. В 2023 году посевные площади увеличатся до 25 тысяч гектаров благодаря новым приобретенным участкам. Озимые осенью посадили на 11,5 тысячи гектарах.

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