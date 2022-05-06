Крупнейший производитель прицепной техники арендовал землю в Подмосковье за 1 рубль

Завод «Тонар», который более 30 лет создает качественную и востребованную рынком технику, воспользовался программой «Земля за 1 рубль».

Завода в Орехово-Зуевском городском округе занимает территорию в 19,1 гектаров. Склад готовой продукции расположен на шести гектарах. Теперь благодаря льготной программе импортозамещения у предприятия в распоряжении дополнительно еще шесть гектаров, которые будут использованы для расширения производства и увеличения объема продукции.

«Проект, инициированный губернатором Подмосковья Андреем Юрьевичем Воробьевым, направлен на импортозамещение, что очень важно для нас и для нашей страны в целом. Наш завод готов замещать иностранные предприятия, которые ушли с российского рынка, будем выпускать продукцию, увеличивать производительность и, конечно же, строить планы на будущее», — сообщила начальник отдела по работе с государственными программами завода «Тонар» Ирина Севостьянова.