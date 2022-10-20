Крупнейший производитель кофе в России получит дополнительные площади в Рузском округе | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 20:58 Крупнейший производитель кофе в России получит дополнительные площади в Рузском округе

Читать 360tv в

Крупнейший производитель кофе в России увеличит мощности до 6 тысяч тонн в год. ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» получит дополнительный производственный корпус в Рузском городском округе.

«Московская кофейня на паяхъ» — лидер на рынке производителей кофе в России. Новый производственный корпус позволит предприятию увеличить мощности до шести тысяч тонн сублимированного кофе, цикория и кофейно-цикорных смесей в год.

Реклама

Разрешение на ввод здания в эксплуатацию уже получено. Объем инвестиций в проект составил более 5,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Реклама

Данный проект — это единственное в стране предприятие полного цикла по выпуску натурального сублимированного кофе и натурального сублимированного цикория. Объем производства кофе и цикория в прошлом году составил более четырех тысяч тонн.