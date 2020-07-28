Современный пригородный вокзал открыли в Нахабине. Это крупнейшая станция МЦД

Строительство там вели круглосуточно, не останавливая поезда. Вокзал Нахабино появился на МЦД-2 «Курско-Рижский». Сегодня он самый крупный в Подмосковье среди всех пригородных.

Общая площадь — 8,9 тысячи квадратных метров, в то время как, например, залы ожидания Ярославского вокзала занимают лишь порядка двух тысяч. Станция Нахабино отвечает самым высоким стандартам качества и требованиям к комфорту и безопасности.

Если не каждый месяц, то ежеквартально мы открываем какую-нибудь новую станцию. <…> Для нас принципиально важно, чтобы любое передвижение было комфортным. Я бы хотел поблагодарить строителей, все сдано в срок Андрей Воробьев.

Старая станция регулярно вызывала столпотворение пассажиров. На платформе работал один турникет. Пешеходный мост был уже изношен. По этим причинам пострадала пропускная способность, но новый вокзал решит проблемы. Через него могут проходить до десяти тысяч человек в час и около 21 тысячи — в сутки.

Появилась возможность воспользоваться новыми платформами с навесами, защищающими от непогоды. Здесь создали новейший терминал, предусмотрели удобства для маломобильных жителей, сделали четыре лифта и восемь эскалаторов.

Сегодня мы в Подмосковье открываем замечательный вокзал — Нахабино. Нахабино — Подольск — важнейшее направление Сергей Собянин.

Прилегающую к вокзалу территорию благоустроили. Обновления тротуары, создали парковку более чем на 300 машин и площадку для наземного городского транспорта.

А сам запуск Московских центральных диаметров дал 50 тысячам жителей поселка Нахабино наземное метро. Теперь можно будет воспользоваться пассажирским перевозками в таком формате. В округе проживают более 231 тысячи человек.

Подмосковье активно развивает транспортное сообщение, сказал Андрей Воробьев.

Несмотря на разные вызовы, наша программа продолжается. Уже в этом годы мы выделили деньги на Ярославское направление, на Зеленоград — Раменское. Все это имеет принципиальное значение для качества жизни людей и для экономики мегаполиса Андрей Воробьев.

Открытие МЦД — это и экономия времени. Жители могут быстрее добираться до работы, минуя пробки на дорогах. Так, в Нахабине выиграть получится до 40 минут, а по деньгам — от 130 рублей в день. В часы пик поезда отправляются каждые шесть-семь минут.

И в перспективе увеличение пассажиропотока позволит развить здесь предпринимательство за счет большего охвата людей.