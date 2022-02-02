Крупнейший конный парк газифицировали в Подмосковье

«Мособлгаз» ввел в эксплуатацию котельную, которая обеспечит теплом крупнейший конный парк в Московской области. Он расположен в Ленинском городском округе.

Национальный конный парк «Русь» газифицировали в рамках техприсоединения. Современная котельная с максимальной нагрузкой свыше 420 кубометров будет отапливать конюшню, рассчитанную на более чем 200 лошадей, а также хозяйственные постройки этнопарка. Для этих целей «Мособлгаз» построил два стальных газопровода и котельную.

«Газификация такого крупного объекта, как конный парк, открывает новые горизонты для развития инфраструктуры и позволит предоставлять комплекс услуг на более высоком и современном уровне.», — отметил генеральный директор ООО «Конный парк» Александр Бровкин.

Парк развлечений и отдыха «Русь» является одним из трех крупных тематических парков в России с конной направленностью. Его территория разделена на несколько тематических зон, здесь расположен самый крупный манеж в Европе для проведения соревнований высокого ранга.

Газификация индустриальных парков, культурных, промышленных и спорткомплексов — одно из направлений деятельности «Мособлгаза». В 2021 году к газораспределительной сети региона подключили более 10 подобных объектов.