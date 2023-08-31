Подмосковье 31 августа 2023, 14:33 Крупнейший инвестиционный детский сад открыли в ЖК «Люберцы» Группа "Самолет"

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К новому учебному году в жилом комплексе «Люберцы» готов самый крупный инвестиционный детский сад. Новое учреждение примет до 360 малышей.

Как сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья, в трехэтажном здании детского сада оборудовали 15 групп, в каждой из которых находятся спальни, туалеты, игровые комнаты и буфеты. Учреждение возвела группа компаний «Самолет» за счет внебюджетных источников финансирования.

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Всего в ЖК построили и открыли пять детских садов, две школы, инженерно-технологический лицей и поликлинику. Также подходит к концу возведение станции скорой помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

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