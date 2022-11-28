Подмосковье 28 ноября 2022, 11:15 Крупнейший детский госпиталь появится в Подмосковье весной 2024 года Губернатор Воробьев сообщил о строительстве современного детского госпиталя в Подмосковье

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Строительство детского госпиталя активно идет в Московской области. Ежегодно медицинскую помощь там смогут получать до 15 тысяч детей. Планируется, что медучреждение откроется уже в марте 2024 года. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интерью телеканалу «Россия 24».

«Для нас было крайне важно открыть современный детский госпиталь, и президент нас поддержал, и сейчас идет активная стройка», — сказал Воробьев.

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Он отметил, что в планах — сдать объект раньше срока. Это удастся сделать благодаря применению современных технологий. Глава региона заявил, что больница должна уже быть готова в марте 2024 года, ее площадь составит 115 тысяч квадратных метров. Там будут лечиться до 15 тысяч детей ежегодно.

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«Подобное учреждение, наверное, есть, но он будет самый современный, самое современное оборудование, все самые сложные операции и помощь для малышей будет оказываться здесь. Госпиталь будет открыт для детей всей страны, не только Подмосковья», — подчеркнул губернатор.

По его словам, сейчас идет поиск врачей по 28 профилям. Он пообещал, что для медиков создадут все условия для комфортной работы. Всего к работе собираются привлечь 400 врачей.