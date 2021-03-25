Крупнейший архив российского кино находится в Домодедове. Сколько фильмов в нем хранится?

Все российские фильмы хранятся в Госфильмофонде. Главный архив находится в Домодедове. Это крупнейшее хранилище отечественного кино.

В главном архиве российского кино в Домодедове хранятся тысячи километров видеопленки — это более миллиона фильмов, а еще сценарии, монтажные листы, фотографии, киноплакаты и многое другое.

Среди картин, хранящихся в архиве, есть и те, которые мир так и не увидел.

«Чтобы по нему провести, мне кажется, по-хорошему, если рассказывать все истории и делиться технологиями и тайнами, еще чем-то, то дня не хватит», — отметила Елена Филатова, генеральный директор Госфильмофонда России.

Всего у Госфильмофонда 19 кинохранилищ. Из них 12 построили еще в Советском Союзе, а последнее — в 2009 году. Там расположились семь блоков хранения фильмовых материалов.

«Конечно, это особое место. И мы можем констатировать: это самое крутое в мире хранилище фильмов на пленке», — заявил Вячеслав Фетисов, депутат Госдумы.

Госфильмофонд для Домодедова — не только история и возможность прикоснуться к киноиндустрии. Нельзя забывать о том, что это рабочие места и, конечно, средство привлечения туристов.

«Госфильмофонд — это столица кинематографа. Место, в котором трудятся очень профессиональные и неравнодушные люди. И вы являетесь настоящим брендом нашего округа Домодедово», — подчеркнул Александр Двойных, глава городского округа Домодедово.

И сегодня это не просто хранилище. Без помощи научного отдела не обходится почти ни один монтажный фильм и ни одна телепередача на исторические или биографические темы. А еще именно Госфильмофонд представляет Россию на зарубежных фестивалях, кинофорумах и спецпоказах.