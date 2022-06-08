Крупнейший агрокомплекс Солнечногорска расширит производство благодаря льготе

Крупнейший агрокомплекс Солнечногорска примет участие в льготной программе «Подмосковные 10 гектаров». Он сможет безвозмездно получить землю и расширить производство. В одном месте изготавливают мясные продукты, выпечку, сыры, йогурты.

Предприятие находится в деревне Повадино. Здесь налажен полный цикл — это и посев кормовых культур, и переработка мяса, и само производство.

Речь идет об агропромышленном комплексе «Флок». На заводе есть современная лаборатория проверки качества и несколько цехов, в которых производят все виды йогуртов, сыры и мясные продукты.

Здесь изготавливают свыше 100 видов полуфабрикатов, колбас. При этом всю продукцию делают из мяса, произведенного на территории агрокомплекса. Используют только натуральные корма, которые выращивают здесь же.

Масштабы

Агрокомплекс владеет полями не только в Солнечногорске, но и за его пределами. Однако вскоре предприятие может стать еще больше — поможет льготный проект «Подмосковные 10 гектаров».

«Наращиваем птицеводство. Поголовье птицы разных пород превышает пять тысяч. Крупный рогатый скот — это наш задел на перспективу. Будем идти поэтапно, у нас есть все условия для роста», — рассказал ветврач предприятия «Флок» Василий Шван.

Уже сейчас здесь капитально ремонтируют коровник, в котором могут содержать тысячу животных.