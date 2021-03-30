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    30 марта 2021, 15:22

    Названы крупнейшие зарубежные инвесторы Подмосковья в 2020 году

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Крупнейшими зарубежными инвесторами Подмосковья в прошлом году стали Германия, Индия, Италия. Следом идут Франция, Бельгия, Азербайджан и США, сообщила глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева.

    Названы крупнейшие зарубежные инвесторы Подмосковья в 2020 году | Изображение 1

    По ее словам, одни лишь немецкие компании инвестировали в проекты на территории Подмосковья 9,9 миллиарда рублей за год.

    Организации из Индии вложили 6,2 миллиарда, а из Италии — 4,1.

    Всего в Подмосковье инвестировали компании из 13 стран. Они вложили в свои проекты более 33 миллиардов рублей

    Екатерина Зиновьева.

    Самым крупным иностранным инвестором Подмосковья в 2020 году стала компания «Гиперглобус» с заявленными объемами вложений 6,5 миллиарда рублей.

    Инвестиции индийской компании «Флекс Филмс Рус» в проект производства упаковки составляют 3,7 миллиарда, а немецкой компании «Хенкель Рус» — 2,9.