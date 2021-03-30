Названы крупнейшие зарубежные инвесторы Подмосковья в 2020 году

Крупнейшими зарубежными инвесторами Подмосковья в прошлом году стали Германия, Индия, Италия. Следом идут Франция, Бельгия, Азербайджан и США, сообщила глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева.

По ее словам, одни лишь немецкие компании инвестировали в проекты на территории Подмосковья 9,9 миллиарда рублей за год.

Организации из Индии вложили 6,2 миллиарда, а из Италии — 4,1.

Всего в Подмосковье инвестировали компании из 13 стран. Они вложили в свои проекты более 33 миллиардов рублей Екатерина Зиновьева.

Самым крупным иностранным инвестором Подмосковья в 2020 году стала компания «Гиперглобус» с заявленными объемами вложений 6,5 миллиарда рублей.

Инвестиции индийской компании «Флекс Филмс Рус» в проект производства упаковки составляют 3,7 миллиарда, а немецкой компании «Хенкель Рус» — 2,9.