Крупнейшую в Солнечногорске школу построят в деревне Голубое

Современная школа появится в деревне Голубое. В фундамент заложили капсулу времени. Проектировщик и застройщик — концерн «Крост».

В компании подчеркнули, что строительство идет практически бесшумно. Генеральный директор концерна Алексей Добашин объяснил, что шума от инструментов почти не слышно.

«Изделия, собираемые раньше вручную, сейчас переносятся на современные роботизированные производства. Это электрика, сантехника, кирпичная кладка, штукатурка. Сегодня заводы — это идеально чистые комнаты. На конвейерных линиях делают индивидуальные изделия. Они все под конкретную задачу: под детский сад, школу или поликлинику», — уточнил он.

Импортозамещение — в основе проекта. Для новой школы в деревне, относящейся к городскому округу Солнечногорск, все материалы произвели в России.

«Здесь очень много дорогих латунных, из нержавеющей стали изделий», — отметил генеральный директор концерна «Крост» Алексей Добашин.

Новая школа рассчитана на 1375 мест. Завершить строительство планируют в 2023 году.

Современная школа в деревне Голубое станет самой крупной на территории городского округа Солнечногорск.