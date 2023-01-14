Подмосковье 14 января 2023, 13:03 Крупнейшая в Химках поликлиника заработала после реконструкции

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В этом году после реконструкции в Химках открыли самую большую в городе поликлинику № 2 на улице Лавочкина. Медучреждение обслуживает 43 тысячи местных жителей.

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«В первую неделю работы врачи уже успели принять здесь две тысячи пациентов. В ходе комплексного обновления мы привели поликлинику к единому стандарту, утвержденному в Московской области», — заявил глава округа Дмитрий Волошин во время визита в больницу.

В поликлинике отремонтировали фасад и кровлю, входную группу, привели в порядок коридоры и кабинеты, заменили инженерные коммуникации и лифт, установили пластиковые окна, новые двери и мебель. На первом этаже оборудовали зону ожидания с буфетом и аптечный пункт. Для удобства пациентов там же установили систему электронной очереди — инфоматы.

«Внутри поликлиники выполнили полное переоснащение и перепланировку кабинетов врачей. Обустроены пандусы для маломобильных граждан. Здесь абсолютно все новое, укомплектован полный штат сотрудников», — отметил главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.

В поликлинике работают 36 узкопрофильных специалистов — хирургов, неврологов, офтальмологов, эндокринологов, гастроэнтерологов и других. Теперь им стало доступно и современное оборудование, такое как новые аппараты КТ, ЭКГ, УЗИ, флюорограф и маммограф и рентгено-диагностический комплекс. Все результаты обследований автоматически загружаются в общебольничную электронную базу.

На базе поликлиники в Химках функционируют Центр амбулаторной онкологической помощи, Лечебно-профилактическое отделение для взрослых, Консультивно-диагностическое отделение, кабинеты функциональной и лучевой диагностики, отделение эндоскопической диагностики и Центр амбулаторной онкологической помощи с дневным стационаром на 20 коек.

Также терапевты принимают пациентов в здании на улице Строителей, 4А. Записаться на прием можно через портал госуслуг, по номеру 122, с помощью чат-бота Дениса или через инфоматы.

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