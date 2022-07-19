Крупнейшая птицефабрика Подмосковья сможет отказаться от импорта яиц в 2023 году

На птицефабрике «Элинар-Бройлер» установили репродуктор для разведения породы «Росс-308». Такие куры отличаются хорошей выживаемостью и неприхотливостью.

Источник фото: телеканал «360»

Птицы «Росс-308» будут достигать массы 2,2 килограмма для петухов и 1,8 килограмма для куриц. Зампред правительства области Георгий Филимонов рассказал, что сейчас на производстве 154,5 тысячи голов. Это количество увеличат до 200 тысяч в 2023 году.

«Это позволит „Элинар-Бройлеру“ отказаться от импорта инкубационного яйца и закрыть свои потребности в финальном бройлере», — отметил он.

Источник фото: телеканал «360»

«Птицефабрика „Элинар-Бройлер“» — это крупнейший комплекс птицеводства в стране. Ежедневно на нем выпускают 82 тысячи тонн мяса птицы и 50 тысяч килограммов кулинарных изделий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье заняло второе место в России по производству овощей.