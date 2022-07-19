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    19 июля 2022, 17:30

    Крупнейшая птицефабрика Подмосковья сможет отказаться от импорта яиц в 2023 году

    Александра Перепечаева

    На птицефабрике «Элинар-Бройлер» установили репродуктор для разведения породы «Росс-308». Такие куры отличаются хорошей выживаемостью и неприхотливостью.

    Крупнейшая птицефабрика Подмосковья сможет отказаться от импорта яиц в 2023 году | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Птицы «Росс-308» будут достигать массы 2,2 килограмма для петухов и 1,8 килограмма для куриц. Зампред правительства области Георгий Филимонов рассказал, что сейчас на производстве 154,5 тысячи голов. Это количество увеличат до 200 тысяч в 2023 году.

    «Это позволит „Элинар-Бройлеру“ отказаться от импорта инкубационного яйца и закрыть свои потребности в финальном бройлере», — отметил он.

    Крупнейшая птицефабрика Подмосковья сможет отказаться от импорта яиц в 2023 году | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    «Птицефабрика „Элинар-Бройлер“» — это крупнейший комплекс птицеводства в стране. Ежедневно на нем выпускают 82 тысячи тонн мяса птицы и 50 тысяч килограммов кулинарных изделий.

    Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье заняло второе место в России по производству овощей.