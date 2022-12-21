Подмосковье 21 декабря 2022, 16:58 Крупнейшая поликлиника Химок откроется после капремонта в январе

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Капитальный ремонт крупнейшей в Химках поликлиники № 2 на улице Лавочкина на финальной стадии. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец декабря, а первых пациентов врачи примут уже в январе — после новогодних каникул.

Строители полностью облицевали фасад, отремонтировали кровлю, сделали внутреннюю отделку в коридорах и кабинетах, установили пластиковые окна и новую сантехнику на всех четырех этажах. Осталось установить новую мебель, убрать помещения и завершить пуско-наладочные работы в подвальных помещениях.

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«Это самая большая поликлиника округа. К ней прикреплены 46 тысяч наших жителей. Обновлены все четыре этажа — это почти три тысячи квадратных метров. После капремонта поликлиника № 2 станет единым Консультативно-диагностическим центром. Помимо общих врачей, вести прием будут 36 узкопрофильных специалистов по 17 направлениям», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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После ремонта в поликлинике откроют лечебно-профилактическое отделение для взрослых, консультивно-диагностическое отделение, кабинеты функциональной и лучевой диагностики, отделение эндоскопической диагностики и Центр амбулаторной онкологической помощи с дневным стационаром на 20 коек. Также будут вести прием 15 терапевтов.

Кроме того, в обновленной поликлинике установят современное оборудование, включая цифровой рентгено-диагностический комплекс. Врачи с его помощью смогут обследовать органы грудной клетки, почек и брюшной полости. Все результаты будут автоматически загружаться в общебольничную электронную базу. Ранее в поликлинике установили новый амбулаторный КТ-аппарат.

Капремонт в поликлинике № 2 проводился при поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».

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