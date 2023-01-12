Подмосковье 12 января 2023, 13:41 Крупная логистическая компания появится в индустриальном парке в Домодедове

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Копания «Деловые линии» стала резидентов индустриального парка «Южные Врата» в Домодедове. Там заработает крупный логистический комплекс, площадью 24 тысячи квадратных метров.

Как рассказала зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева, Подмосковные индустриальные парки ежегодно привлекают более сотни новых резидентов. Так, в «Южных вратах» уже было создано 3,3 тысячи рабочих мест.

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В ходе сотрудничества парка с «Деловыми линиями» проведут перепланировку помещений и уже в первом квартале 2023 года запустят новый комплекс. Исполнительный директор Radius Group Захар Вальков рассказал, что сделка покажет эффективность импортозамещения в стране.

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«Мы видим, что у российских компаний требования к качеству склада практически сопоставимы с западными. Это хороший сигнал для всех игроков, кто делает качественный продукт, такие склады будут востребованы», добавил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что искусственный интеллект позволит Подмосковью сэкономить миллиарды рублей. Средства смогут направить на важные сферы, среди которых образование и здравоохранение.

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