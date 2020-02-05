Круговорот книг в автобусах. Как акция «Читающий транспорт» проходит в Ногинске

В акции «Читающий транспорт» в Ногинске участвуют шесть автобусов. Для акции отбирают отечественную и зарубежную классику, фантастику, детективы, женские романы и книги для детей.

В акции на территории Ногинска участвуют следующие автобусы: двойка, четверка и десятый. Еще два автобуса по маршруту № 1 (Вокзал — Красный Электрик).

Источник фото: телеканал «360»

В них пассажиры могут не только почитать книги во время поездки, но и взять книгу с собой.

Источник фото: телеканал «360»

Студент Электростальского колледжа Михаил Бакум уже почти дочитал выбранную книгу. Он каждый день добирается домой в Успенск одним и тем же маршрутом.

Источник фото: телеканал «360»

Пополнять книжные фонды «Читающего транспорта» будет в Ногинске Центральная библиотека. Сейчас в ней около 50 книг, которые хранители подготовили специально для акции.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы принимаем любые книги в хорошем состоянии. Книги затем будут обрабатываться, и вы их можете увидеть в автобусе», — рассказала зав. отделом Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина Галина Прозорова.

Источник фото: телеканал «360»

Желающие присоединиться к акции могут приносить книги по адресу: Ногинск, ул. 3-го Интернационала, 141.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, в планах у Мострансавто — сделать читающим и пригородный транспорт.