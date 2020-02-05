    05 февраля 2020, 10:35

    Круговорот книг в автобусах. Как акция «Читающий транспорт» проходит в Ногинске

    Анастасия Максимовских, Ирина Хлебникова

    В акции «Читающий транспорт» в Ногинске участвуют шесть автобусов. Для акции отбирают отечественную и зарубежную классику, фантастику, детективы, женские романы и книги для детей.
    Круговорот книг в автобусах. Как акция «Читающий транспорт» проходит в Ногинске

    В акции на территории Ногинска участвуют следующие автобусы: двойка, четверка и десятый. Еще два автобуса по маршруту № 1 (Вокзал — Красный Электрик).

    Круговорот книг в автобусах. Как акция «Читающий транспорт» проходит в Ногинске | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    В них пассажиры могут не только почитать книги во время поездки, но и взять книгу с собой.

    Круговорот книг в автобусах. Как акция «Читающий транспорт» проходит в Ногинске | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Студент Электростальского колледжа Михаил Бакум уже почти дочитал выбранную книгу. Он каждый день добирается домой в Успенск одним и тем же маршрутом.

    Круговорот книг в автобусах. Как акция «Читающий транспорт» проходит в Ногинске | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Пополнять книжные фонды «Читающего транспорта» будет в Ногинске Центральная библиотека. Сейчас в ней около 50 книг, которые хранители подготовили специально для акции.

    Круговорот книг в автобусах. Как акция «Читающий транспорт» проходит в Ногинске | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    «Мы принимаем любые книги в хорошем состоянии. Книги затем будут обрабатываться, и вы их можете увидеть в автобусе», — рассказала зав. отделом Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина Галина Прозорова.

    Круговорот книг в автобусах. Как акция «Читающий транспорт» проходит в Ногинске | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    Желающие присоединиться к акции могут приносить книги по адресу: Ногинск, ул. 3-го Интернационала, 141.

    Круговорот книг в автобусах. Как акция «Читающий транспорт» проходит в Ногинске | Изображение 6
    Источник фото: телеканал «360»

    Кстати, в планах у Мострансавто — сделать читающим и пригородный транспорт.