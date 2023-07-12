Подмосковье 12 июля 2023, 14:36 Круговой пешеходный маршрут появится в «Свердловском» парке в Лосино-Петровском Министерство благоустройства Московской области

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В Лосино-Петровском обустраивают «Свердловский» парк. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин проверил работы и пообщался с местными жителями.

«Наша цель — каждую обустраиваемую территорию сделать такой, чтобы там было интересно, удобно и безопасно проводить время, отдыхать, заниматься спортом, гулять с детьми. В этих вопросах нам очень помогают местные жители. Они подсказывают, какие пространства надо благоустроить в первую очередь», — отметил Хайкин.

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По словам министра, при благоустройстве «Свердловского» парка учтут богатое историческое прошлое территории. Так, пространство поделили на пять зон: для отдыха, событийную, игровую, спортивную и ландшафтную. Все они будут связаны между собой круговым пешеходным маршрутом. Также в парке установят современные системы уличного освещения и видеонаблюдения.

В 2024 году реализуют вторую часть проекта — приведут в порядок территорию Суворовских прудов. Там проложат велодорожку, построят парковку для автомобилей, обустроят пляжную зону и амфитеатры у воды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.

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