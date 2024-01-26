26 января 2024, 15:46
Круговое движение запустят на пересечении улиц Текстилей и Советской Конституции в Ногинске
Чтобы разгрузить улицы Текстилей и Советской Конституции в Ногинске, на их пересечении в 2024 году запустят круговое движение. Это решение позволит убрать светофоры.
Ожидается, что круговое движение поможет решить проблему пробок и вопросы с опозданием общественного транспорта.
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«Предложения по переобустройству и переходу со светофорного движения на круговое уже согласованы. На 2024 год запланировано финансирование», — рассказал начальник отдела ГИБДД «Ногинское» Николай Шепель.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Мытищинскую хорду достроят к концу года. Трасса станет альтернативой северному участку МКАД.
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