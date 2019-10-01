Круговое движение появится на въезде в Дзержинский. Это поможет избежать пробок

Круговое движение на въезде в Дзержинский появится в городском округе до 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Трехполосное круговое движение с полосой разгона появится на въезде в Дзержинский до середины октября. Вопрос о ходе работ на перекрестке при въезде в город прозвучал на встрече жителей с властями городского округа.

«На пересечении Дзержинского шоссе, улиц Ленина и Энергетиков на данный момент ведутся работы по организации трехполосного кругового движения с полосой разгона, проект которого был сделан в 2018 году. Светофоров на перекрестке не будет, это позволит ускорить выезд из города», — рассказала временно исполняющая полномочия главы городского округа Людмила Иванова.

Данный участок дороги находится в ведении Мосавтодора. Контракт с подрядчиком на проведение работ был заключен в этом году.

«Я знаю, что сейчас выезд из города затруднен, жители крайне недовольны этим, но до 15 октября придется потерпеть. Мы общались с подрядчиком, и он ставит именно такой срок на завершение работ», — пояснила врип главы Дзержинского.

Людмила Иванова добавила, что ход работ будут дополнительно контролировать, также в Мосавтодор направлены письма о недопущении срыва сроков организации кругового движения на въезде в Дзержинский.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

Врип главы городского округа сообщила, что помимо въезда в город круговое движение организуют на пересечении улиц Лесная и Томилинская. Срок завершения работ также намечен на 15 октября.

Местный житель Алексей Грызлов назвал выезд из города давней проблемой Дзержинского — автолюбители простаивают в пробках, чтобы просто выехать или въехать в город.

«Машин становится все больше, увеличиваются и заторы. Круговое движение на перекрестке улиц Ленина, Академика Жукова и Дзержинского шоссе существенно облегчит движение транспорта. Очень ждем окончания работ по организации кругового движения», — сказал Алексей Грызлов.

По мнению Алексея, организация кругового движения на пересечении Томилинской и Лесной улиц также важна, так как это обеспечит порядок и на этом участке дороги.