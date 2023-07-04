Подмосковье 04 июля 2023, 15:49 Круговое движение на двух перекрестках организовали в Щелкове Минтранс Подмосковья

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В Щелкове организовали круговое движение на двух перекрестках. Это позволит сократить количество ДТП на указанных участках дороги. Работы провели в рамках проекта по оптимизации дорожного движения, сообщили в региональном Минтрансе.

Круговое движение появилось на пересечении улиц Заводской, Чкаловской и Насосного Завода у ЖК «Гагаринский», а также на пересечении 1-го Советского переулка и улицы Комарова. На участках уже нанесли новую разметку.

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Согласно расчетам, круговое движение на треть снизит число аварий. Кроме того, улучшится пропускная способность улиц и сократится время проезда перекрестка. Всего в этом году в Подмосковье оптимизируют движение на 300 участках дорог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал уделить повышенное внимание уборке дорог в Подмосковье летом. По его словам, в Московской области проходит самая протяженная в стране дорожная сеть. Одной из приоритетных задач властей является содержание трасс и обочин в благоприятном состоянии.

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