Подмосковье 18 ноября 2023, 15:59 Круглый стол с Союзом журналистов Подмосковья состоялся в Воскресенске Телеканал «360»

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Члены воскресенского отделения Союза журналистов Подмосковья организовали круглый стол с предпринимателями и с представителями общественных организаций, чья деятельность направлена на поддержку бизнеса. Например, в округе успешно работает приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей.

«Защита прав предпринимателей, прежде всего — предсудебное урегулирование вопросов. Выступаем в качестве третьего лица в судебных разбирательствах», — сообщил руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Павел Ерошин.

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Решать актуальные вопросы, с которыми сталкиваются российские предприниматели в своей повседневной практике помогает всероссийская общественная организация «Опора России».

«На местном уровне собираем предпринимателей и оцениваем повестку дня и кому какие проекты хотелось бы воплотить в жизнь. Мы стараемся помогать художникам и еще у нас один важный проект — „Опора идет в школу“. Хотим представлять школьникам бизнес с точки зрения актуальных профессий», — сообщила руководитель всероссийской общественной организации «Опора России» Воскресенска Татьяна Чуваткина.

В воскресенском отделении общероссийской общественной организации «Нежный бизнес» более 100 предпринимательниц. Деловое сообщество дает возможность общаться, узнавать новое и вдохновлять друг друга.

«У нас сейчас есть самозанятые, ИП, которые только открылись. Когда мы в сообществе, мы взаимодействуем с ТПП, с министерством инвестиций, с руководителями предприятий нашего города. с органами власти. И когда участницы видят такую поддержку, конечно. Они вдохновляются», — лидер общероссийского общественного движения «Нежный бизнес» округа Елена Нагаева.

Воскресенская торгово-промышленная палата создана для содействия развитию экономики городского округа Воскресенск. Здесь малый и средний бизнес получает значительную поддержку во всех направлениях деятельности. Руководитель союза рассказал о проекте «Бизнес- барометр коррупции».

«Каждое высказанное мнение проводится в анонимном формате и направлено на получение объективной информации о проводимой работе в противодействии коррупции как в РФ, так и в отдельном регионе, нашей Московской области», — рассказал председатель Союза «Воскресенская торгово- промышленная палата» Александр Полещук.

Воскресенск — один из крупнейших промышленных центров Подмосковья, но, кроме этого, здесь созданы благоприятные условия для развития предпринимательской деятельности. Одни представители малого и среднего бизнеса успешно ведут свою деятельность уже много лет, другие только начинают свой путь.

«Мы занимаемся обучением детей от 6 до 14 лет программированию и все различным IT-направлениям, таким как, разработки сайтов, создание приложений на айфон, андройд, этичный блогинг, виар технологии», — заявил директор международной школы программирования для детей городского округа Воскресенск Олег Дьякол.

На встрече журналисты воскресенских СМИ нашли героев для будущих репортажей, а предприниматели отметили важность такого взаимодействия.

«Основная проблема у предпринимателей — это иррациональный взгляд. Те, кто работает давно, раньше полномочий в администрации было больше и инициативы было больше. Люди сначала делали, а потом как-нибудь договаривались. На сегодняшний день это не так. Существует много общественны организаций, в том числе и торгово-промышленная палата и приемная по защите прав предпринимательства», — сообщил предприниматель и член Союза журналистов России Борис Овчинников.

Взаимодействие СМИ с общественными организациями, крупными предприятиями, представителями малого и среднего бизнеса дает возможность жителям округа получать достоверную и полезную информацию. Городская газета «Куйбышевец», телеканалы 360 и «Искра ВЭКТ», электронные ресурсы администрации округа работают для того, чтобы воскресенские читатели и зрители были в курсе событий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе перевели в «цифру» еще 30 госуслуг.

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