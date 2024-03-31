Подмосковье 31 марта 2024, 17:07 Круглый стол «Разговоры о спорте» провели в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках состоялся первый круглый стол «Разговоры о спорте». На нем отметили лучших воспитанников спортивной школы в этом учебном году.

В ходе обсуждения особое внимание уделили последним успехам химкинских фехтовальщиков, завоевавших свыше десяти медалей на чемпионате Московской области по фехтованию. Среди победителей — представители спортшколы олимпийского резерва Химок: Виктория Точенова, Даниил Песков, Савелий Лазарев и Кристина Ильина.

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Участниками дискуссии стали первый вице-президент федерации фехтования Владимир Белов, заслуженный тренер России Юрий Семин, а также родители воспитанников спортшколы.

Лидер движения общественной поддержки Егор Ченюк подчеркнул значимость массового спорта и физической культуры для формирования здорового образа жизни. Он также отметил важность совместных усилий родителей и тренеров в мотивации детей к занятиям спортом.

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