Подмосковье 18 мая 2023, 16:13 Круглый стол по вопросам школьного питания прошел в Одинцове

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Озвученные губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым обновления в школьном меню обсудили на круглом столе в Одинцове. Глава округа с представителями общественности оценили качество работы муниципального комбината питания «Доброе кафе».

Оладьи с вишневым соусом, вареники с творогом, куриные наггетсы и сырники. С 1 сентября в школьных столовых Московской области начнется вкусовая революция. В меню появятся достойные конкуренты макаронам, тефтелям и введенным в рацион в прошлом году пельменям.

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«Мы всегда стараемся найти баланс между тем, что понравится ученикам, и стандартами СанПиН. Дети часто проводят в школе целый день — остаются на продленку, кружки и секции, поэтому рацион должен быть разнообразным, но главное — безопасным», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Почти год для школьных столовых в Одинцове готовит муниципальный комбинат питания «Доброе кафе». Чтобы получать отзывы, в столовых регулярно проводят голосования. Школьникам предлагают ответить на простой вопрос: вкусно или нет? Также любой ученик может оставить свои пожелания.

«Раньше нам очень сложно было какие-то проблемы достучаться, чтобы это исправить. <…> Сегодня процесс легче проходит. Если есть замечания по меню, <…> здесь и сейчас вопросы решаются», — рассказала председатель управляющего совета гимназии № 4 Евгения Магомедова.

До этого учебные заведения обслуживало множество подрядчиков. Чтобы извлечь максимальную прибыль, коммерсанты зачастую экономили на качестве продукции, а в каждой школе разрабатывали собственное меню. Из-за этого было сложно оценивать работу столовых по единому стандарту.

Теперь всеми вопросами занимается единая организация, в которой работает около 500 сотрудников. За вкусовые качества блюд отвечает шеф-повар Руслан Муталиев. Он же обучает поваров в школьных столовых.

Поскольку комбинат муниципальный, то полученные доходы планируется направить на развитие школ.

«Мы их (денежные средства — прим. ред.) готовы и дальше вкладывать в развитие оборудования, ремонты, более качественные продукты покупать, еще и добавлять к этому наши бюджетные деньги. Питание детей точно не та тема, на которой мы готовы и будем экономить», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

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