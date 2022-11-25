Подмосковье 25 ноября 2022, 15:52 Круглый стол по вопросам присоединения к инженерным сетям провели в Мытищах

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Важные вопросы по технологическому присоединению к сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения обсудили на встрече в Мытищах. Инициатором мероприятия выступило Министерство энергетики Подмосковья.

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На встрече присутствовали эксперты энергетической отрасли, которые смогли прямо ответить на поступающие вопросы. Речь шла об изменении законодательства, порядке утверждения схемы электро- и теплоснабжения территории, газификации, размещению инженерных сетей. Также были проработаны вопросы о реконструкции и капремонте действующих объектов энергетики. Специалисты дали разъяснения о правилах технологического присоединения к инженерным системам, а также объяснили принципы образования тарифов.

Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин отметил, что в регионе увеличивается спрос на услуги присоединения к инженерным сетям. За шесть месяцев 2022 года было заключено более 40 тысяч таких договоров.

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