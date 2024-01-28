Подмосковье 28 января 2024, 16:42 Круглый стол по развитию школьных музеев собрал в Химках более 30 педагогов Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Школьные музеи могут стать интерактивной площадкой для патриотического воспитания подрастающего поколения. Встреча в формате круглого стола прошла на базе школы № 8.

Участниками стали более 30 педагогов учреждений образования городского округа. Коллеги из Волгограда и Татарстана присоединились к встрече онлайн.

Реклама

«Сегодня школьный музей позволяет не только сохранить память о военной истории России, но также и является площадкой для проведения различных акций патриотической направленности. Создание и развитие школьных музеев — одна из приоритетных задач сферы образования нашего городского округа», — рассказал заместитель председателя Совета депутатов городского округа Химки Александр Дряннов.

Спикерами круглого стола выступили педагоги школ муниципалитета, руководитель местного отделения ветеранов вооруженных сил Владимир Черепаха, а также заведующая музеем школы № 8 Любовь Нагаева. В завершение ученики школы № 8 провели экскурсию для участников события по музею.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».